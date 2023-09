Alle Infos vom 1. Spieltag der Fußball-Kreisliga Warnow Das sagen die Trainer zum Saisonauftakt in der zehnten Liga Von Arne Taron | 05.09.2023, 16:07 Uhr Bryan Borchert schoss Motor Neptun zum Saisonauftakt in der Kreisliga zum 1:0-Sieg gegen Einheit Rostock Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

In den Fußball-Kreisligen I und II ging es wieder um Punkte. In der Staffel I lieferten sich der SV Rethwisch und die Rostocker BSG beim 2:2 wilde letzte zehn Minuten. In der Staffel II machte der TSV Graal-Müritz aus einem 1:3 noch ein 9:3.