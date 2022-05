Ihr gelang beim 1:4 beim Magdeburger FFC wenigstens das Ehrentor für den Rostocker FC: Paula Sophie Raschke (vorn) FOTO: Peter Richter Fußball in Rostock RFC-Frauen werden erst in der zweiten Halbzeit mutig Von Peter Richter | 15.05.2022, 19:39 Uhr

Eine einzige Chance verbleibt den Fußball-Frauen des Rostocker FC auf den Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost. Nach dem 1:4 am Sonntag in Magdeburg müssen sie nächsten Sonntag gegen Babelsberg einen Punkt holen.