Von links: Reno Tiede, Headcoach Mario Turloff, Myroslav Medvianov, John Turloff, Serhiy Zholudev, Assistant-Coach Christoph Görtz und Kilian Kollrep. Der RGC Hansa bereitet sich auf die kommenden Spiele vor. Als besonderes Highlight steht Ende Oktober die SEGl Champions League in Rostock an. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Goalballer in Bundesliga und Champions League gefordert RGC Hansa: erst Gäste-Block in Fürth, dann Parkett in Nürnberg Von Tommy Bastian | 13.10.2022, 16:39 Uhr

Die Goalballer des RGC Hansa fiebern mehreren Höhepunkten entgegen. Los geht es am Wochenende als Fans im Gäste-Block in Fürth, ehe der Bundesliga-Spieltag in Nürnberg steigt. Weitere Highlights folgen in Rostock.