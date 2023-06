Am Abend nach dem Spiel beim Bad Doberaner FC II wurde die Meisterschaft noch ausgiebig auf dem Sportplatz in Kritzmow gefeiert. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse I Riesen-Jubel beim FSV Kritzmow nach Meisterschaft und Aufstieg Von Lucas Bröcker | 05.06.2023, 16:33 Uhr

Nach dem 2:0-Auswärtssieg des FSV Kritzmow gab es kein Halten mehr. Die Kritzmower steigen nach zehn Jahren Landesklasse in die Landesliga auf. Was Trainer Christian Thoms sagt und was der Schlüssel zum Erfolg war.