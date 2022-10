Fliegen optimistisch zu den Veteranen-WM im Ringen in Bulgarien (von links): Stefan Pentschew, Siegfried Jozlowski, Dennis Langner. Auf dem Bild fehlt Dirk Stastny. Foto: Peter Richter up-down up-down Ringen in Rostock und Warnemünde Ringer-Veteranen des SV Warnemünde streben drei Medaillen an Von Peter Richter | 01.10.2022, 05:00 Uhr

Drei Ringer vom SV Warnemünde fliegen am Montag von Berlin nach Sofia, um vom 4. bis zum 9. Oktober an den WM der über 35-Jährigen in Plowdiw teilzunehmen – alle mit Ambitionen auf Edelmetall.