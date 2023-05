Robert Prellwitz gewann mit dem ESV Lok Rostock mit 2:1 in Neubukow. Foto: GEOS up-down up-down Überblick zum 20. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga I Robert Prellwitz macht das Spiel seines Lebens in der letzten Partie für den ESV Lok Rostock Von Arne Taron | 09.05.2023, 12:28 Uhr

Mit einem 2:1 in Neubukow bleibt der ESV Lok Rostock in der Fußball-Kreisoberliga Warnow I dem Zweiten LSG Elmenhorst (1:0 beim SV Parkentin) auf den Fersen. Spitzenreiter Schwaaner Eintracht siegte 11:0 in Pepelow.