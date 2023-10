Eishockey-Oberliga Nord Rostock Piranhas gastieren am Freitag beim Erzrivalen in Leipzig Von Arne Taron | 06.10.2023, 09:31 Uhr Kevin Kunz spielt mit den Rostock Piranhas am Freitag in Leipzig und am Sonntag zu Hause gegen Hamm. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

In die Erfolgsspur zurück wollen die Rostock Piranhas. Der REC spielt am Freitag beim bislang noch sieglosen Erzrivalen Icefighters Leipzig. Am Sonntag kommen die Eisbären Hamm in die Eishalle/Schillingallee. Die Aussichten.