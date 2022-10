Neuzugang Selom Mawugbe agierte stark unterm Korb und erzielte bei seinem Pflichtspiel-Debüt gleich zehn Punkte. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Toller Auftakt in der 1. Basketball-Bundesliga Die Rostock Seawolves bezwingen Ratiopharm Ulm verdient mit 85:80 Von Tommy Bastian | 09.10.2022, 17:34 Uhr

War das ein Wahnsinn in der Rostock Stadthalle. Die Rostock Seawolves sind mit einem grandiosen Sieg in ihre erste Saison in der 1. Basketball-Bundesliga gestartet. Nach einem Auf und Ab besiegten sie Ratiopham Ulm.