Mit seinem Dreier wendete sich das Blatt: Tyler Nelson traf beim Stand von 0:7 als erster „Wolf“ gegen Næstved Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Erstes Testspiel der Rostock Seawolves Vor der Abreise nach Litauen 86:74 im Testspiel gegen Næstved Von Thomas Käckenmeister | 28.08.2022, 18:36 Uhr

Am Sonnabend absolvierten die Rostock Seawolves in Bargeshagen ihr erstes Testspiel in Vorbereitung auf ihre Premieren-Saison in der 1. Basketball-Bundesliga.