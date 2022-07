Nijal Pearson wird ab September in seine zweite Saison bei den Rostock Seawolves gehen. Der 24-Jährige war neben Kapitän Chris Carter der einzige Spieler im Team, der 2021/22 alle 41 Saisonspiele absolviert hat. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down 1. Basketball-Bundesliga in Rostock Rostock Seawolves verlängern mit Nijal Pearson Von Tommy Bastian | 08.07.2022, 12:28 Uhr

Er kam, sah und siegte. Und noch besser: Nijal Pearson bleibt den Rostock Seawolves treu. Der Angreifer und der Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga verlängern ihre Zusammenarbeit. Was den 24-Jährigen so stark macht.