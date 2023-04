Philip Michaelis hat mit Rostock United mit einem 3:1 bei Papendorf II den Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt gemacht. Ihm gelang dabei das 3:1. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Überblick zum 14 Spieltag der Fußball-Kreisligen Warnow II und III Rostock United macht bei Warnow Papendorf II den Aufstieg perfekt Von Arne Taron | 26.04.2023, 15:57 Uhr

Am 14. Spieltag und damit vier Runden vor dem Saisonende ist Rostock United der Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga nicht mehr zu nehmen. In Staffel III ist Camin sauer, weil das Team umsonst noch Landhagen fuhr.