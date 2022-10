Lukas Schmidt (rechts, hier im Kreispokal gegen den Kessiner Torwart Fiete Oesterle) erzielte am Wochenende zwei Treffer beim 4:1 des Sievershäger SV II gegen den SV Grün-Weiß Jürgenshagen. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Der Überblick zu den Spielen in den Fußball-Kreisoberligen Warnow Rostocker BSG gelingt der erste Kreisoberliga-Sieg Von Arne Taron | 10.10.2022, 20:00 Uhr

In den Fußball-Kreisoberligen Warnow standen am Wochenende Nachholspiele an. Dabei schaffte Aufsteiger Rostocker BSG beim 6:1 gegen die SG Motor Neptun den ersten Sieg. Weitere Torschützen und Stimmen im Überblick.