Kehrt an diesem Wochenende möglicherweise zurück in das Tor der REC Piranhas: Lucas Di Berardo Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club vor dem nächsten Heimspiel REC Piranhas treffen am Freitagabend auf die Hammer Eisbären Von Arne Taron | 29.09.2022, 18:36 Uhr

Für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs geht es in der Oberliga Nord am Freitag (20 Uhr Eishalle Schillingallee) gegen die Hammer Eisbären sowie am Sonntag (18.30 Uhr) bei der EG Diez-Limburg weiter.