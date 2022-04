Schmerzlicher Verlust: August von Ungern-Sternberg war in der abgelaufenen Saison der Top-Scorer der REC Piranhas, brachte es in 44 Einsätzen auf 70 Punkte (42 Tore, 28 Vorlagen). Jetzt zieht es ihn eine Liga höher in die DEL 2.

FOTO: Georg Scharnweber