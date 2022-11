Erzielte am Dienstag mit einem Doppelschlag für die Piranhas das 2:1 und 3:1 und verwandelte am Ende auch noch im Penaltyschießen als Einziger seinen Versuch: Dante Hahn Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord REC Piranhas besiegen Herner EV Miners 5:4 nach Penaltyschießen Von Arne Taron | 01.11.2022, 22:46 Uhr

Nach dem 2:6 am Sonntag bei den Herner EV Miners gewannen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs in der Oberliga Nord am Dienstag das „Rückspiel“ in der Eishalle Schillingallee mit 5:4 (3:1, 1:2, 0:1) nach Penaltyschießen.