Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs hatten zwar mit Keegan Dansereau den Torschützenkönig der Oberliga Nord in ihren Reihen, insgesamt aber waren sie in der Saison 2022/23 gar zu oft am Boden: Nur 14 Siegen standen 42 (!) Niederlagen gegenüber!

Foto: Georg Scharnweber