Mit 14 Scorer-Punkten (fünf Tore/neun Vorlagen) liegt Mark Ledlin (unser Bild) in der REC-internen Wertung gleichauf mit Keegan Dansereau und Dante Hahn. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord REC Piranhas müssen ihre Arbeit erledigen und extrem hart spielen Von Arne Taron | 27.10.2022, 19:00 Uhr

Für die Piranhas des Vorletzten Rostocker Eishockey-Club (14./5 Punkte) geht es in der Oberliga Nord am Freitag um 20 Uhr in der heimischen Eishalle Schillingallee gegen die Tilburg Trappers (3./27) weiter.