FOTO: NNN Eishockey in Rostock REC Piranhas beginnen mit Heimspiel gegen die Icefighters Leipzig Von Arne Taron | 05.08.2022, 05:00 Uhr

Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs starten am Freitag, dem 23. September, in den eigenen vier Wänden der Eishalle Schillingallee in die neue Saison der Oberliga Nord. Gegner sind die Icefighters Leipzig.