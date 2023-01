Der 22-jährige Torhüter Ennio Albrecht kommt vom DEL-Team Grizzlys Wolfsburg nach Rostock und hat bereits in Krefeld, Herford, Weiden sowie bei Tabellenführer Hannover Scorpions in der Oberliga gespielt. Foto: REC up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord Piranhas des REC verpflichten das Torwart-Talent Ennio Albrecht Von Arne Taron | 27.01.2023, 05:00 Uhr

Mit dem kurzfristig unter Vertrag genommenen Ennio Albrecht geht der REC in die Spiele am Freitag bei den Icefighters Leipzig und am Sonntag gegen den Herforder EV. Wir stellen den neuen Keeper vor.