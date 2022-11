„Wir müssen einen guten Start haben und von Beginn an hellwach sein“, verlangt Piranhas-Headcoach Chris Stanley vor der Partie am Freitag bei den Black Dragons Erfurt von seiner Mannschaft. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Eishockey-Club in der Oberliga Nord Piranhas in der „Kartoffelhalle“ bei den Black Dragons Erfurt Von Peter Richter | 11.11.2022, 05:00 Uhr

Für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs (14./9 Punkte) geht es in der Oberliga Nord am Freitag um 20 Uhr bei den Black Dragons Erfurt (13./12) in der „Kartoffelhalle“ weiter.