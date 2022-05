FOTO: GEOS Fußball in Rostock Rostocker FC am Sonnabend im Spitzenspiel bei Blau-Weiß 90 Berlin Von Arne Taron | 07.05.2022, 05:00 Uhr

So langsam spitzt sich die Lage an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga Nordost/Nord zu: Der Vierte Rostocker FC (49 Punkte) ist am Sonnabend um 13 Uhr beim Zweiten Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (50) zu Gast.