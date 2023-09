3. Spieltag der Fußball-Landesklasse I Rostocker FC II und Sievershäger SV bleiben ohne Punktverlust Von Lucas Bröcker | 04.09.2023, 14:10 Uhr Ein Doppelschlag nach der Halbzeitpause brachte dem Sievershäger SV den nächsten Sieg. Florian Möller (dribbelnd, hier gegen Insel Rügen) erzielte das 2:0 in der 58. Minute. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

In einem echten Krimi setzte sich der Rostocker FC II am Sonntag durch. In Trinwillershagen ging es auf und ab, ehe ein Doppelschlag in der Nachspielzeit den Sieg brachte. Was sonst noch auf den anderen Plätzen los war.