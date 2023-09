Drei direkte Duelle gab es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse I. Neuer Spitzenreiter ist der Sievershäger SV, der 0:0 gegen Nordost gespielt hat und von der 0:4-Niederlage des Rostocker FC gegen den PSV Rostock profitierte. Außerdem feierte der FSV Dummerstorf einen verdienten 5:3-Sieg gegen Warnow Papendorf.

Sievershäger SV – FSV Nordost Rostock 0:0

Malte Simon (Sievershagen): „Das war heute spielerisch ein Schritt in die richtige Richtung. Unglaublich, wie viele Chancen wir nicht genutzt haben und uns so selbst um den Sieg gebracht haben.“

Steve Kölzow (Nordost): „Das war die schlechteste Leistung, die wir in dieser Saison bislang abgerufen. 75 Minuten lang spielen wir taktisch absolut nicht gut, machen weder Laufwege in die Zonen, noch haben wir Ruhe am Ball. Sievershagen hätte die Führung verdient gehabt. Ab der 75. Minute haben wir dann endlich Fußball gespielt und hätten sogar unverdient in Führung gehen können. Am Ende sind wir sehr glücklich mit dem Punkt.“

Sievershäger SV: Heinrich – Bölt, Florian Möller, Michallik (46. Lange), Schollmaier, Gold, Wenzel (76. Tom Krause), Haberland, Max Krause, Simon (66. Scheller), Marcel Peters

FSV Nordost: Lau – Michael, Riechert, Hensel, Pallas, Sandouno (69. Tempel), Nikolaev, Kleist (54. Schwigon), Geitmann (69. Grosse), Johansen, Wiesenthal

SG Warnow Papendorf – FSV Dummerstorf 47 3:5 (0:1)

Christian Engels (Papendorf): „Dummerstorf ist der verdiente Sieger. Sie wollten es einfach mehr. Wir haben die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen. Gegen solche Mannschaften tun wir uns noch schwer. Es ist ein kleiner Dämpfer, der uns aber nicht aus der Bahn wirft.“

Alexander Koch (Dummerstorf): „Ich bin mit der Moral der Mannschaft und dem Ergebnis höchst zufrieden. Nicht zufrieden bin ich mit den drei Gegentoren, bei denen wir schlecht verteidigt haben. Wir sind aber zweimal nach dem jeweiligen Ausgleich gegen den Druck des Gegners kaltschnäuzig geblieben. Das war hervorragend.“

Papendorf: Prawitz – Heinrich Koschinski, Marten (46. Eric Müller, 77. Ben Mueller), Wilhelm Koschinski (46. Kalke), Kolrep, Grußendorf (71. Maik Wießmann), Deiß, Paul Krüger, Steinfurth, Grasselt, Hühne

Dummerstorf: Krull – Rütz (85. Mattes Krüger), Timon Sawatzki, Bauer, Rahmig, Radant (85. Lenz), Jacob Krüger, Strohschein, Ramazan Sabirov (61. Steinkopf), Puchert, Federmann (51. Lockstädt)

Tore: 0:1 J. Krüger (38.), 1:1 Grußendorf (50.), 1:2 Radant (68.), 2:2 Hühne (71./Elfmeter), 2:3 Bauer (74.), 2:4 Rahmig (77.), 3:4 M. Wießmann (90.), 3:5 J. Krüger (90.+2)

Rostocker FC II – PSV Rostock 0:4 (0:1)

Karsten Simon (RFC II): „Der PSV hat verdient gewonnen. Wir haben zu viele Fehler gemacht, sind gar nicht richtig ins Spiel gekommen und haben uns eigentlich selbst geschlagen. Die zweite Halbzeit war besser, aber wir haben die Chancen nicht genutzt. PSV war spritziger und dynamischer als wir.“

Nikolai Holzer (PSV): „Wir waren bis auf zwei Phasen im Spiel die bessere Mannschaft. 80 Minuten lang haben wir dominant agiert. Die Einstellung von uns war gut. Der RFC hat auch eine gute Mannschaft, hat aber irgendwie nicht ins Spiel gefunden, während uns das mit dem Spielverlauf immer mehr gepusht hat.“

Rostocker FC II: Zunker – Broyan (55. Abel), Marcel Schmidt, Kolz, Torben Sawatzki, Waschk (73. Mehnert), Muhamad Hussein, Mejia De Alba, Lopatynski, Tuppat (73. Abdi), Sheriff (55. Asgari)

PSV Rostock: Ziebell – Dressler (55. Kramer), Markus Stegmann, Brüning (78. Walter), Max Krüger (78. Murselaj), Leon Stegmann (67. Seemann), Dolch, Golke, Born, Julius Eisermann, Graf

Tore: 0:1 Dolch (16.), 0:2, 0:3 M. Krüger (47., 66.), 0:4 Brüning (76.)

SG Insel Rügen – SV Rot-Weiß Trinwillershagen 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Laatsch (45.), 2:0 Schulz (90.+3)

Doberaner FC II – SV Blau-Weiß 50 Baabe 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (37.)

SV Prohner Wiek – Schwaaner Eintracht 0:0

PSV Ribnitz-Damgarten – FSV Kühlungsborn II 0:2 (0:1)

Gelb-Rot: Ribnitz-Damgarten (55.)

Tore: 0:1 Granz (37.), 0:2 Franke (86./Elfmeter)

