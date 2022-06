FOTO: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock Rostocker FC in Mahlsdorf, FC Hansa II beim SFC Stern 1900 Von Arne Taron | 04.06.2022, 10:00 Uhr

Auswärtsspiele gibt es am Sonnabend für beide Rostocker Fußball-Oberligisten. Die „Zweite“ des RFC startet bei der TSG Neubukow in die Meisterrunde der Kreisoberliga Warnow und kämpft um den Aufstieg in die Landesklasse.