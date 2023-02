Foto: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock Rostocker fiebern dem Rückrundenstart der Verbandsliga entgegen Von Lucas Bröcker | 22.02.2023, 17:31 Uhr

Am Sonnabend geht es wieder los: Die Fußball-Verbandsliga in MV startet in die zweite Halbserie. Wie die Trainer der Vereine aus Rostock und Umgebung ihre Teams einschätzen und welche Ziele sie haben.