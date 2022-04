FOTO: NNN Handball in Rostock Rostocker HC II geht 22:34 unter und ist jetzt doppelt im Einsatz Von Renate Kudruhs | 28.04.2022, 18:13 Uhr

Die Handball-Mädchen des Juniorteams Rostocker HC II gingen am Mittwoch in der Oberliga Ostsee-Spree der Frauen bei der HSG Neukölln mit 22:34 (8:18) unter. Am Wochenende spielen sie doppelt.