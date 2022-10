Nachwuchs-Trainerin Ute Lemmel (hier mit Klubchef Olaf Meyer) lobte ihre C-Jugend vom Rostocker HC. Foto: Alex Rick/Verein up-down up-down Aufstellungen, Tore und Stimmen vom Handball-Nachwuchs Rostocker HC: Ute Lemmel lobt ihr Team für großen Siegeswillen Von Renate Kudruhs | 12.10.2022, 17:04 Uhr

Am vergangenen Wochenende standen einige Spiele beim Handball-Nachwuchs in Mecklenburg-Vorpommern an. Ein Überblick mit Aufstellungen, Torschützen und Stimmen der Teams aus Rostock und Umgebung.