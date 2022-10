Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock zeigt stolz ihre am Freitag bei den U23-Europameisterschaften in Sarajevo erkämpfte Bronzemedaille. Foto: Torsten Würfel up-down up-down Erfolg für Judoka vom VfK Bau Rostock Annika Würfel holt Bronzemedaille bei den U23-EM in Sarajevo Von Peter Richter | 28.10.2022, 20:55 Uhr

Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock hat am Freitag bei den U23-Europameisterschaften in Sarajevo in ihrer Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm Bronze gewonnen.