Das erste rein Rostocker Team, das beim Ostsee-Preis am Sonnabend auf der Radrennbahn am Damerower Weg debütiert: Schrittmacher Mathias Welke und hinter ihm Christoph Heese Foto: Dr. Olaf Bellmann up-down up-down Bahnradsport in Rostock Mathias Welke besteht im Velodrom seine Schrittmacher-Lizenz Von Peter Richter | 01.09.2022, 18:32 Uhr

Jetzt ist es „amtlich“: Beim Ostsee-Preis der Steher am Sonnabend auf der Radrennbahn am Damerower Weg wird erstmals ein rein Rostocker Team am Start sein. Mathias Welke bestand am Donnerstag seine Schrittmacher-Lizenz.