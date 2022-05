Christoph Lüth (links) vom 1. FC Versandkostenfrei im Zweikampf mit Paul Baaske von den Rostocker Robben. Beide Teams bestreiten am Sonntag die letzte Partie der ersten Spieltags-Runde. FOTO: Georg Scharnweber Beachsoccer-Auftakt in Rostock Rostocker Robben bedauern Abschied des Dauerrivalen Von Tommy Bastian | 19.05.2022, 14:55 Uhr

Am Wochenende startet in Warnemünde die Saison in der Deutschen Beachsoccer Liga. Gastgeber Rostocker Robben gilt als Mitfavorit. Ein alter Rivale des Rekordmeisters wird allerdings nicht mehr dabei sein.