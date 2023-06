Spielertrainer Sven Körner will sich mit den Robben I in der Tabelle der Deutschen Beachsoccer-Liga nach vorne arbeiten. Foto: GEOS up-down up-down Beachsoccer in Rostock Rostocker Robben streben nach der maximalen Punktzahl Von Andre Gericke | 23.06.2023, 15:02 Uhr

Weiter um Platz vier kämpfen die beiden Teams der Rostocker Robben in der Deutschen Beachsoccer-Liga. Vor allem die „Erste“ will am Wochenende in Korbach in der Tabelle klettern. Gegen wen es geht, wie die Aussichten sind.