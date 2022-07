Simon Klüter studiert Medizin in Rostock und ist Mitglied des ORC. In den vergangenen Monaten hat er hart trainiert. FOTO: Peter Richter up-down up-down Rudern in und um Rostock Rostocker Ruderer Simon Klüter meldet sich nach einem Jahr zurück Von Peter Richter | 06.07.2022, 15:22 Uhr

Simon Klüter vom Olympischen Ruder-Club Rostock will beim Weltcup auf dem Rotsee in Luzern im Leichtgewichts-Doppelvierer angreifen. Bei seinem internationalen Comeback strebt der 26-Jährige die EM-Qualifikation an.