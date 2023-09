Rudern in Rostock Leichtgewicht Simon Klüter strebt sogar den Weltmeister-Titel an Von Peter Richter | 02.09.2023, 05:00 Uhr Im vergangenen Jahr gab es für den deutschen Leichtgewichts-Doppelvierer mit dem Rostocker Simon Klüter (Zweiter von links) WM-Bronze. Diesmal soll es möglichst sogar der Titel werden. Foto: DRV/Seyb up-down up-down

Für die weiteren an den WM in Belgrad teilnehmenden Rostocker steht die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris über allem. Besonders im Fokus steht der Deutschland-Achter mit Max John vom ORC. Platz fünf muss her.