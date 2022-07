Der 19-jährige Jannes Peterson (vorne, hier beim Beachsoccer am Rostocker Ostseestrand) gab am vergangenen Wochenende sein Debüt für die Deutsche Beachsoccer Nationalmannschaft. Am 3. Spieltag der Bundesliga wird er erstmal für die erste Mannschaft der Rostocker Robben spielen. FOTO: Tommy Bastian up-down up-down Deutsche Beachsoccer-Liga 2022 Rostocker Strandfußballer reisen zum 3. Spieltag nach München Von Lucas Bröcker | 08.07.2022, 16:00 Uhr

Der 1. FC Versandkostenfrei und die beiden Mannschaften der Rostocker Robben sind am kommenden Wochenende in der deutschen Beachsoccer-Liga in München gefordert. Für die Teams stehen richtungsweisende Duelle an.