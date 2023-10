Für Bowling-Profi Florentine Burmeister aus Rostock ist es ein Jahr mit vielen Höhen. Im Mai schaffte es die 26-Jährige zusammen mit den Damen des 1. BC Rostock, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Im Juli landete die Hansestädterin dann auf dem 1. Platz der Deutschen Meisterschaften im Doppel.

Kurz danach folgt der nächste Höhepunkt: Nach der Absage von Weltmeisterin Martina Schütz aus Mainz wurde sie für in den Nationalkader nominiert. Vom 3. bis 15. Oktober 2023 trat sie dann in mehreren Runden bei den diesjährigen Weltmeisterschaften der International Bowling Federation in Kuwait an.

Mit dem WM-Debüt auch ohne Medaille zufrieden

Für eine Medaille reichte es bei dem Event am Persischen Golf zwar nicht, dafür räumte Florentine Burmeister mehrfach ordentlich ab. Nach Informationen des Online-Portals MV-Sport verpasste sie im Einzelwettbewerb knapp den Einzug in die zweite Runde. Im sogenannten Roll-off unterlag sie Jung Da-wun aus Südkorea und der Philippinerin Lara Posadas-Wong. „Trotz das es hier leider nicht für mich gereicht hat, war ich mit meinem Debüt sehr zufrieden“, erklärte Florentine Burmeister gegenüber MV-Sport.

Auch in den folgenden Teamwettbewerben reichte es nicht fürs Siegertreppchen. Der Aufstieg von Florentine Burmeister dürfte aber noch lange nicht zu Ende sein. „Nach der WM heißt es erst mal Regeneration, bevor es dann wieder ins Training geht. Ab Februar startet dann die Bundesliga“, so die Sportlerin.