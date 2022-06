KINA - Monoflosse - zwei Beine werden zu einem FOTO: Federico Gambarini/dpa Flossenschwimmen in Rostock Valérie Jachmann und Alma Kellermann ab Montag bei den JEM Von Bernd-Dieter Herold | 16.06.2022, 15:57 Uhr

Ein Duo vertritt den TSC 1957 bei den Junioren-Europameisterschaften im Flossenschwimmen und Streckentauchen in Poznan. Teil zwei der Deutschen Meisterschaften im Orientierungstauchen steigt am Wochenende in Sandersdorf.