Jens-Peter Nettekoven, Präsident des Deutschen Ringer-Bundes (rechts), überreichte Olympiasieger Rudolf Vesper in dessen Rostocker Wohnung den Pokal zur Aufnahme in die Hall of Fame. Links Eckhardt Wallmuth vom Ringerverband Mecklenburg-Vorpommern.

Foto: Facebook/Ringen in M-V