Rückblick: So lief die Saison Kreisklasse-2021/22 in Staffel III Von Arne Taron | 04.08.2022, 06:00 Uhr

In der Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisklasse Staffel III holte sich der FSV Krakow am See souverän die Meisterschaft. Unterdessen blieb eine Mannschaft punktlos. Ein Rückblick: