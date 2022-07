FOTO: GEOS Fußball in und um Rostock Rückblick: So lief die Kreisliga-Saison 2021/22 in der Staffel I Von Arne Taron | 30.07.2022, 06:00 Uhr

Die Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisliga Warnow, Staffel I, brachte mit dem Internationalen FC Rostock einen verdienten Meister, der erstmals in die Kreisoberliga aufsteigt. Was die Rostocker trotzdem ärgerte.