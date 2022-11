Tom Moehrke traf viermal beim 11:1 des FC Förderkader René Schneider bei Eintracht Sanitz/Groß Lüsewitz. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock Alle Informationen zum letzten Hinrunden-Spieltag der Kreisligen Von Arne Taron | 08.11.2022, 15:20 Uhr

In den Fußball-Kreisligen stand der letzten Spieltag vor der Winterpause an. Herbstmeister wurden der FSV Rühn (Staffel I), Rostock United (Staffel II) sowie der FSV Krakow am See (Staffel III).