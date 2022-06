Warf auf Anhieb die Norm für die U18-EM: Samuel Wolter FOTO: Georg Scharnweber Leichtathletik in Rostock Samuel Wolter im ersten Versuch mit 69,15 Metern zur U18-EM-Norm Von Peter Richter | 07.06.2022, 05:00 Uhr

Speerwurf-Talent Samuel Wolter vom 1. LAV Rostock hat am Sonnabend beim Pfingstsportfest des TuS Lichterfelde in Berlin die Norm für die U18-Europameisterschaften vom 4. bis 7. Juli in Jerusalem (69,00 Meter) geknackt.