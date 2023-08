2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Schiri-Frust und Last-Minute-Ausgleich: FSV Kühlungsborn mit Fehlstart Von Lucas Bröcker | 27.08.2023, 22:20 Uhr „Ich fühle mich komplett verpfiffen“, sagte Kühlungsborns Spielertrainer Robert Franke (rechts, hier auf einem Archivbild) nach dem 2:2 beim Greifswalder FC II. Tony-Glen Siegmund vom SV Pastow hingegen (links) machte beim 4:2 in Pampow den Unterschied. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Der FSV Kühlungsborn hinkt mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen den eigenen Ansprüchen hinterher. Dass es am Wochenende nicht zum Sieg gereicht hat, lag auch am Schiedsrichter, so Trainer Robert Franke.