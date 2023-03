Im Hinspiel setzte sich der SV Hafen mit Johannes Richter (hinten) gegen den Doberaner FC um Lukas Prange (vorne) auswärts mit 2:1 durch. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rückrundenstart in der Landesliga West SV Hafen Rostock und Doberaner FC bestreiten das Topspiel zum Auftakt Von Lucas Bröcker | 09.03.2023, 17:54 Uhr

Auftakt in die Rückrunde: Am Wochenende geht der Spielbetrieb der Landesliga West nach fast vier Monaten Pause weiter. Mit welchen Zielen die Teams in die Rückrunde gehen und wie die Trainer ihre Mannschaften einschätzen.