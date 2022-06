Kevin Mbengani (rechts, hier in einem früheren Spiel gegen den Greifswalder FC) schoss den RFC zum 1:0-Sieg in Stahsdorf. FOTO: Georg Scharnweber Fußball-Oberliga Nordost/Nord Siege zum Abschluss für den FC Hansa II und den Rostocker FC Von Arne Taron | 19.06.2022, 14:54 Uhr

Am letzten Spieltag der Fußball-Oberliga 2021/22 gewann der Rostocker FC mit 1:0 in Ludwigsfelde. Der FC Hansa Rostock II behauptete sich dagegen mit 5:1 in Stahnsdorf