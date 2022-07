Simon Klüter in Kessin auf der Warnow. Mit seinem Einer „Europa“ wurde er, „als das Boot noch keinen Namen hatte“, 2018 in Brest (Belarus) Leichtgewichts-Europameister. FOTO: Peter Richter up-down up-down Rudern in Rostock Simon Klüter und seine Kameraden visieren Europameister-Titel an Von Peter Richter und Lucas Bröcker | 20.07.2022, 17:30 Uhr

Nach dem Sieg beim Weltcup in Luzern schickt sich Simon Klüter (Mannheimer RV Amicitia von 1876/Olympischer Ruder-Club) an, auch in dreieinhalb Wochen bei den Europameisterschaften in München Gold zu holen.