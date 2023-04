SV Gelbensander Grashopper Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Ergebnisse, Aufstellungen, Torschützen und Trainerstimmen So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga Rostock Warnow Von Arne Taron | 04.04.2023, 15:05 Uhr

Ergebnisse, Aufstellungen, Torschützen und was die Trainer zu den Leistungen ihrer Teams sagen: So lief der Spieltag in der Fußball-Kreisliga – und warum Maik Goller gerne die Hornbrille seiner Oma dabei gehabt hätte.