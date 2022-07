FOTO: GEOS Fußball in Rostock und Umgebung So lief die Saison 2021/22 in der Kreisoberliga, Staffel III Von Arne Taron | 29.07.2022, 06:00 Uhr

Der FSV Dummerstorf war das absolute Top-Team in der Kreisoberliga-Saison in der Staffel III - mit der besten Abwehr und dem besten Angriff. Der Trainer sagt, was seine Mannschaft so stark gemacht hat.