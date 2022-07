Jakob Müller wurde mit dem ESV Lok Rostock guter Zweiter in der Abschlusstabelle. Drei Punkte haben auf Meister TSG Neubukow gefehlt. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Fußball in und um Rostock So lief die Saison 2021/22 in der Kreisoberliga, Staffel I Von Arne Taron | 27.07.2022, 09:34 Uhr

In der Kreisoberliga Staffel I war der Titelkampf zwischen der TSG Neubukow und dem ESV Lok Rostock spannend bis zum Schluss. Die TSG setzte sich am Ende knapp durch. Ein Team holte in der gesamten Saison nur einen Sieg.