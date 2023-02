Die Siegesserie des SV Warnemünde II nahm mit dem 3:2 gegen Tabellenführer SV Preußen Berlin ihren Anfang. Zuspieler Fabian Lübke: „Das gab uns den nötigen Kick.“ Foto: Georg Scharnweber up-down up-down SV Warnemünde II in der 3. Liga Nord „Super2weite“ hat alle ihre sechs Spiele im Jahr 2023 gewonnen Von Jonna Richter | 14.02.2023, 16:26 Uhr

Was für eine Siegesserie in der 3. Liga Nord! Zuletzt hieß es gleich dreimal 3:0 gegen den TSV Spandau und VCO Berlin II sowie beim Kieler TV II. Zuspieler Fabian Lübke verrät, was der Mannschaft den nötigen Kick gab.