FOTO: Georg Scharnweber Fußball in und um Rostock SV Hafen erwartet mit Cambs-Leezen einen richtigen Gradmesser Von Peter Richter | 12.08.2022, 19:57 Uhr

In der Fußball-Landesliga West hat von den hiesigen Teams am 2. Spieltag nur der SV Hafen Heimrecht. Am Sonnabend um 14 Uhr empfangen die Rostocker die SpVgg Cambs-Leezen